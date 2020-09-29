السادات: قضيتي هدفها الترشح لانتخابات مجلس النواب وليس إيقافها

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن وجود أكثر من 4 آلاف مرشح و8 قوائم لانتخابات مجلس النواب، يثبت وجود تعددية وتنافسية هذا العام بين المتنافسين، موضحا أن البعض قال إن الانتخابات جاءت مفاجأة، ولكن هذا أمر طبيعي أن يكون هناك انتخابات في نهاية العام، والأمر ليس به أي مفاجآت نهائيا، "اللي مستعد ومحضر يقدر يتعامل".

وأضاف "السادات"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك سوء فهم أنه رفع قضية من أجل إيقاف انتخابات مجلس النواب، وهذا أمر عار تماما من الصحة، وإنما قضيته تخص أحقيته بالترشح في الانتخابات.

وتابع أنه يرفض دائما مقاطعة أي انتخابات، ويرى أنه يجب المشاركة سواء بالترشح أو الانتخابات وهي الرسالة التي يقدمها لكل الشباب والمصريين، يجب أن تشارك في الانتخابات وأن تدلي بصوتك في الانتخابات، لأن هذا حقك.

وأردف السادات: "نعمل على تدريب الشباب على فهم معنى الانتخابات والحملة الانتخابية، وضرورة التواجد من أجل الانتخاب، كلمة مقاطعة الانتخابات ليست في دستوري".

وأشار إلى أن وجود 8 قوائم أمر مهم جدا، لأن القوائم تتطلب جهدا جبارا لكي يتم قبولها، خاصة في ظل الشروط الموجودة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن هناك العديد من القوائم التي تم رفضها في الفترة الماضية.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مصر ستشهد صراعا حقيقيا بين المترشحين في الفترة المقبلة، والاختيار في النهاية في يد المواطن، "الناس لما تشعر بوجود منافسة حقيقية هتنزل الانتخابات وتشارك".