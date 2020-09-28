7 حزبيين و19 مرشحا فرديا يتنافسون على دائرة "سرس منوف السادات"

شهدت الدائرة رقم 6 بمحافظة المنوفية، والتي تشمل منوف وسرس الليان والسادات، تواجد 26 مرشحا في كشوفات الناخبين من بينهم 7 مرشحين عن أحزاب مستقبل وطن، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والحرية، وصوت الشعب، ومصر القومي، في مواجهة 19 مرشحا فرديا.

ومن أبرز المرشحين في الدائرة، أيمن معاذ وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، وأحمد أبوزيد عن حزب مستقبل وطن، وأسامة شرشر عضو مجلس النواب، ومنير الجنزوري، وهيام بلال سليمان مقدمة برامج، ومحمد مصطفى فارس.

وشملت كشوفات الناخبين في دائرة سرس الليان منوف السادات، ترشح كلا من، أيمن معاذ مستقبل وطن رمز الكتاب، أحمد أبو زيد مستقبل وطن رمز القلم، أسامة شرشر مستقل رمز ساعة اليد، أحمد رشاد خالد مستقل رمز الأسد، أشرف صبحي عبدالمطلب مستقل رمز الصقر، محمود ريش مستقل رمز الحصان، الأمير عبدالقوي الجزار مستقل رمز المدفع، محمد فوزي مصيلحي مستقل رمز الأتوبيس.

كما شملت قائمة الكشوفات الانتخابية كلا من، إبراهيم الميهي مستقل رمز الكف، وعلاء أحمد عبدالسلام حزب الحرية رمز الشمس، وأحمد السيد حسن مستقل رمز التمساح، ومحمد توفيق عرفة مستقل بندقية الصيد، والسيد محمود الشامي مستقل رمز سفينة، وعادل عبدالغفار منصور مستقل رمز المشط، وطارق فوزي مدين مستقل رمز نهضة مصر، ومحمد رشدي عمر رمز العقرب، وهيام بلال سليمان رمز السد العالي، وجعفر الصادق جعفر علي رمز الفراشة.

وشهدت الكشوفات تواجد، السيد محمد السيد حبيب رمز المنزل، ومحمد فتحي عبدالشافي مستقل دراجة نارية، وجمعة عبد المغيث عبدالحليم مستقل رمز الجرس، وأحمد محمد الفيشاوي مستقل رمز شمعة، وعبدالحكم عبدالله شاهين مستقل رمز عنقود العنب، وأيمن سمير حماد حزب مصر القومي رمز برج الحمام، ومنير إبراهيم الجنزوري مستقل رمز التليفزيون، ومحمد مصطفى فارس مستقل رمز الميكروفون.