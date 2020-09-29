عاجل.. حبس صاحب فيديو هتك عرض 3 أطفال داخل سيارته بالقاهرة الجديدة

قررت النيابة العامة حبس صاحب فيديو التحرش وهتك عرض 3 أطفال في القاهرة الجديدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض، بعدما واجهته النيابة بأدلة بفيديو الجريمة.

واعترف الشاب المتحرش بالأطفال الثلاثة داخل سيارته في القاهرة الجديدة، أمام المباحث بتفاصيل جريمته: "الموضوع كان هزار مع الأطفال وهما كانوا بيلعبوا جنب العربية، بس مش عارف ليه وصل للدرجة دي".

وأضاف المتهم أنه نفذ الواقعة مرتين خلال استقلاله السيارة للذهاب إلي عمله، وأنه استدرج الأطفال داخلها واعتدى عليهم، معترفا أنه يعاني من كبت جنسي بسبب وجود خلافات مع زوجته.

قالت مصادر أمنية إن المتهم موظف في شركة قطع غيار سيارات، ويعمل سائقًا على سيارته في شركة نقل ركاب إلكترونية منذ عدة أشهر.

وكشفت المصادر أن الأطفال ضحايا واقعة التحرش 3 أطفال، بينهم شقيقان والآخر جارهما، من أبناء السكان المجاورين لمكان الواقعة، وليسوا من أطفال الشوارع.

وأوضحت عن أن المتحرش متزوج وعلى خلافات مع زوجته منذ مدة قصيرة قبل الواقعة، بحسب اعترافه أمام المباحث بعد الواقعة بارتكاب الواقعة مرتين على مدار يومين متتاليين.

وتابعت أن المتحرش نفذ الجريمة في سيارته التى يعمل عليها سائقا في شركة نقل ركاب شهيرة، وأنه كان قريبا من منزله عندما نفذ الجريمة وقت استقلاله سيارته.

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم خلال ساعات من نشر الفيديو الذي ظهر فيه وهو يهتك عرض ثلاثة أطفال بجوار سيارته في أحد شوارع القاهرة الجديدة، وأفاد مصدر أمني بأن ضباط القاهرة الجديدة تحركوا فور تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه.

ورصد مقطع الفيديو احتجاز الرجل لأحد الأطفال داخل سيارته، للتعدي عليه، حيث أظهر جزءا من جسده قبل الدخول إلى السيارة بصحبة الطفل، في حين أن أصدقاء الطفل كانوا يتحركون بجانب السيارة استكمالًا للعبهم.

الفيديو المتداول كما ورد على الصفحات الناشرة له، تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة إحدى الفيلات الواقعة في أحد شوارع منطقة الياسمين 6 بالقاهرة الجديدة.

وتفاعل رواد "فيسبوك" على مقطع الفيديو، بالتعبيرات الغاضبة، مطالبين بسرعة القبض عليه، عن طريق إبلاغ المجلس القومي للطفولة، ومنهم من تعجب من رد فعل الأطفال قائلين: "أنا مش مستوعبة بجد.. يعنى الولد عادي كده وساكت وبيعدل هدومه، كأنه متعود على الأمر ده، أنا بلغت المواقع الإخبارية اللي عندي علشان أكيد هيوصلوا لحاجة".