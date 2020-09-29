فقأ عينها وقطع وجهها وأيديها.. عامل يطعن زوجته بسلاح أبيض بالفيوم

خلافات زوجية بسبب مشاكل الحياة، وضيق الحال، مثل التي تحدث بين أي زوجين، تفاقمت الأمور بينهما، تطاول كل منهما لفظيًا على الآخر، فما كان من الزوج، إلا أنّ انهال على زوجته بالضرب، وطعنها بسلاح أبيض في أنحاء متفرقة بجسدها، وفقأ عينها، وقطع أطرافها، وجرى نقلها في حالة سيئة إلى مستشفى الفيوم العام.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بتعدي "أدهم. و. ح" (عامل روبابيكيا)، ومقيم بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، على زوجته "عبلة. ك. س" بسلاح أبيض، وإصابتها بإصابات مختلفة في أنحاء جسدها.

وتبينّ من التحريات الأولية التي قام بها الرائد أحمد طرفاية رئيس المباحث، والنقيب أحمد محمد فريتم معاون المباحث، أنّ مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب ضيق الحال، تطاولت الزوجة على زوجها لفظيًا، فانهال عليها ضربًا بسلاح أبيض، تسبب في إصابتها بجروح قطعية في الوجه والظهر والأيدي وفقأ عينها، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم العام، في حالة سيئة.

جرى ضبط المتهم، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 23724 إداري مركز شرطة الفيوم، وتولت النيابة التحقيق.