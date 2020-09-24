بسبب "التعاطي".. رفض طبي لـ8 مرشحين محتملين في الفيوم

ظهرت نتائج تحاليل عدد كبير من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، حيث تم رفض 8 من المرشحين بسبب إيجابية تحليل "المخدرات" لهم، ومن المقرر أن يقدموا تظلمات وإعادة التحاليل مرة أخرى.

وأكد مصدر باللجنة الطبية، فضل عدم ذكر اسمه، أن المظاريف الخاصة بتحاليل المرشحين الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم وعمل تحاليل لهم، وصلت، وتبين رفض ثمانية منهم بسبب ظهور مواد مخدرة في تحاليلهم.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ذلك لا يعني أنّهم مدمنين لأنّ هناك بعض الأدوية تُظهر نفس نتيجة التعاطي مثل المهدئات التي تُعالج القولون وارتفاع الضغط.

وكشف أنّه من المتوقع أن يتقدم الثمانية المستبعدين بتظلمات إلى اللجنة الطبية، وتقديم "روشتات" معتمدة من أطباء في حالة تعاطيهم لأدوية مهدئة.

وأشار إلى أنّ إجمالي من خضعوا للكشف الطبي منذ بداية عمل اللجنة حتى بلغ 163 مرشحًا ومرشحة .

جدير بالذكر أنّ محافظة الفيوم، تضم 4 دوائر انتخابية فردية مخصص لها 10 مقاعد.

وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم أقسام أول الفيوم وثان الفيوم والفيوم الجديدة ومركز الفيوم وتم تخصيص 3 مقاعد لها، بينما تضم الدائرة الثانية مقرها مركز إطسا وخصص لها مقعدان.

أمّا الدائرة الثالثة مقرها مركزي طامية وسنوس وخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة وخصص لها مقعدان.