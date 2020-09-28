محافظ الفيوم يأمر بتحرير محضر لمستشفى ألقى مخلفات طبية بالشارع

أمر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، بتحرير محضر بيئة للقائمين على أحد المستشفيات، بعد إلقائه المخلفات والنفايات الطبية بالشارع بمنطقة السهراية، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستشفى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، على عدد من المخابز بمدينة الفيوم، لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مدى مطابقة المعروض من الخبز للمواصفات.

كما تابع المحافظ خلال الجولة مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظ خلال جولته المفاجئة تفقد سير العمل بـ 4 مخابز بنطاق مدينة الفيوم، منها مخبز بمنطقة البارودية، ومخبزين بمنطقة السهراية، وآخر بشارع الورشة، حيث اطمأن على المواصفات الفنية للخبز من حيث الوزن.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالمسافات البينية بين المترددين على المخبز، حفاظًا على سلامتهم.

ولفت "التوني" إلى توجيهات محافظ الفيوم خلال الجولة، لرئيس المدينة، بتكثيف حملات النظافة، وتنظيم حملة نظافة بمنطقة السهراية بعد أنّ لاحظ وجود تراكمات للقمامة بالمنطقة.

كما وجه المحافظ خلال الجولة بتكثيف أعمال النظافة بالمخابز، وتكثيف لجان المتابعة والحملات التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون والتنسيق بين مديريتي التموين والشؤون الصحية ومباحث التموين.