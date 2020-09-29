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استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 823 جنيها

كتب:

إسراء حامد محمد
09:59 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء 29 سبتمبر، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس نقطة صباح اليوم، ويسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية 823 جنيهًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 938  و941 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 821 و823 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 704 و705  جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و584 جنيهًا.

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