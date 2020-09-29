"القباج": زيادة العوائد للرائدات الريفيات من 350 إلى 900 جنيه

زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مركز التأهيل الشامل للبنين والفتيات من ذوي الإعاقة بمركز الفتح، وافتتح الجانبان وحدة للتدريب والتشغيل بالمركز، ضمن فعاليات برنامج فرصة وضمن التدخلات والبرامج المقدمة بالمحافظة.

ويضم المركز مجموعة من الأنشطة منها معرض للمنتجات الأسرية (ملابس ومشغولات يدوية ومفروشات للمنزل)، كما تفقد الجانبان ورشة لإنتاج الكمامات بأسعار مخفضة ينتجها أبناء وفتيات المركز بأسعار في متناول المواطنين، في إطار مشاركة المركز في التصدي لجائحة كورونا.

وعلى هامش الزيارة عقدت القباج جلسة مع عدد من الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، وقدمت لهم الشكر على ما يقدموه من دور كبير في توعية السيدات بعدد من القضاية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي.

شباب الخدمة العامة يؤدون دورًا وطنيًا لخدمة مصر

وقالت القباج إن الوزارة استطاعت زيادة العوائد للرائدات الريفيات من ٣٥٠ جنيها إلى ٩٠٠ جنيه، مع إمكانية خصم ٩٠ جنيها للتأمين عليهن، مضيفة أن شباب الخدمة العامة يؤدون دورا وطنيا لخدمة مصر، وساهموا بمجهود كبير في سد العجز الوظيفي، ليصل عدد المكلفات من ٣٨ عند توليها المنصب الوزاري إلى ١٣٠ ألف مكلفة.

وأضافت أن تغيير الوعي من سلبي لإيجابي قضية وطنية، وقالت للرائدات والمكلفات: "وعي المجتمع في أيديكم أنتم، ووعي المجتمعات المحلية أمر ضروري، نحتاج للعمل على التوعية فيما يخص الصحة والتعليم ومواجهة التعاطي والإدمان".

وتابعت : "أنتم خير من يُولّى في توعية المجتمع، ونحاول تحسين ظروف عملكم، أشكركم على هذه المهمة، والرسالة أمانة، نحن وكلاء التغيير في هذا المتجمع وهذه رسالة سامية".

وقالت القباج إن وزارة التضامن الاجتماعي تنتهج الانتماء وحب الوطن وحب الآخر وإيثار الوطن على النفس كمنهجية منتظمة، مضيفة أن "التضامن" تعمل على قضايا كثيرة تهتم بها فئات المجتمع، بداية من برنامج أطفال وكبار بلا مأوى مرورًا ببرامج ذوي الإعاقة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.