"مودة" يواصل تدريباته لمكلفات الخدمة العامة للأسبوع الثاني

يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودّة للأسبوع الثاني على التوالي، تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية لمكلفات الخدمة العامة بمديريات التضامن في أنحاء الجمهورية كافة.

وقالت راندا فارس، مدير مشروع مودة، إنّ التدريبات انطلقت من محافظتي الإسماعيلية ودمياط في 12 سبتمبر الحالي، وتستمر حتى نهاية العام، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.

وأضافت فارس، في بيان لها، قبل قليل، أنّ التدريب يستهدف 4000 مكلفة خدمة عامة من خلال 100 تدريب بمديريات التضامن الاجتماعي في 25 محافظة، يتلقى المتدربون خلالها محتوى مكون من عدة محاور وهي:

1- الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة.

2- الجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج.

3- الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان.

نجح البرنامج في الوصول لقاعدة كبيرة من الشباب خلال الفترة الماضية، إذ يسعى إلى الحفاظ على كيان الأسرة ودعم الشباب المقبل على الزواج ومدّهم بالخبرات والمعارف اللازمة.

يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا من طلبة الجامعات

ويهدف البرنامج لتأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، والتأكيد على التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، كما يجرى تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.

ويستهدف البرنامج الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلَّفي الخدمة العامة.