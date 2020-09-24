"التضامن" لـ مكلفي الخدمة العامة: لا مشكلة في التحويل من مجال لآخر

قالت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمى إنه "لا يوجد مشكلة في حالة التحويل من مجال إلى مجال آخر خلال فترة تأدية الخدمة العامة"، وذلك ردا على استفسار أحد الخريجين، مشيرة إلى أنه لا يتم إجبار الخريجين على التكليف بمجالات معينة، حيث إن التوزيع على مجالات الخدمة العامة يكون اختياريا وحسب ميول ورغبات وقدرات الخريج.

تكليف دفعة جديدة الخميس المقبل

وأصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف دفعة جديدة، وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من الخميس المقبل 1 أكتوبر 2020.

تكليف الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي ثلاث سنوات

وتكلف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.

وأوضحت القباج، فى بيان لها، أن الخدمة العامة، هي إحدى آليات العمل بالوزارة، وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع، وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وشددت وزيرة التضامن على ضرورة توجه الشباب المشار إليهم بالقرار، بالإضافة إلى الشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لهم، إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم خلال الشهر الجاري لتسجيل أنفسهم.

تشمل مجالات التكليف، العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة، عددا من الأنشطة الاجتماعية والقطاعات والبرامج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مثل حياة كريمة، وبرنامج وعي، وفرصة والمشروطية الصحية، 2 كفاية، لا أمية مع تكافل، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية الايتام، الأسر البديلة، رعاية المسنين، بنك ناصر، محو الأمية، تكافل وكرامة، الأسر المنتجة، التنمية الاجتماعية، خدمات الطفولة والخدمات التعليمية، النيابة الإدارية والنيابة العامة.