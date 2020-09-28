الأعلى للإعلام: صوت القاهرة الوحيدة المالكة لحقوق أغنيات أم كلثوم

أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التابعة للمجلس، بأنّ صوت القاهرة هي المالكة لحقوق أغنيات أم كلثوم، وأنّ أي تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق شركة صوت القاهرة.

وأضاف المجلس في بيانه: "وإلا ستتخذ الشركة آسفة، الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أي من القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت، التي تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية من شركة صوت القاهرة".

وأوضح المجلس أنّه تلقى مذكرة من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بأنّ الشركة تحصلت على حكم تاريخي يؤكد أحقيتها (وحدها) في حقوق استغلال أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، سواء كانت على دعامات سمعية أو بصرية، وأنّ أي استغلال لأي منها بغير ترخيص كتابي مسبق من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، يؤدي إلى مسؤولية جنائية ومدنية طبقا لأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وتابع: "تؤكد شركة صوت القاهرة أنّ شهادات قيد التصرفات التي سبق صدورها من وزارة الثقافة، ألغيت اعتبارا من 17/10/2010، وبالتالي فإنّ أي تعامل بناءً عليها يرتب المسؤولية الجنائية".