تمويل 100%.. شروط الحصول على قرض السيارة بالصيغة الإسلامية من بنك مصر

تقدم العديد من البنوك، الكثير من الخدمات البنكية للمواطنين والتي تسهل عليهم إجراء العمليات البنكية، إضافة إلى القروض التي يلجأ لها المواطنون لإنشاء المشروعات أو شراء المنازل والسيارات.

ويقدم بنك مصر خدمة الحصول على قرض تمويل السيارات بنظام المرابحة الإسلامية، بتمويل يصل إلى 100%، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض تمويل السيارة من بنك مصر بالصيغة الإسلامية، كالتالي:

الفئات التي يتم منح التمويل لها

- الموظفون بتعهد جهة العمل وتحويل الراتب القسط الشهري.

- الموظفون بشهادة إثبات الدخل.

- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

- أصحاب الأوعية الإدخارية.

- المصريون والأجانب أصحاب ومستحقو المعاش بتعهد تحويل المعاش وبدون تعهد تحويل المعاش.

الشروط العامة للحصول على قرض السيارة بنظام المرابحة الإسلامية

- معدل العائد يكون تنافسيًا.

- الحد الأدنى للعمر 21 عاماً، وبحد أقصى 65 عند تاريخ استحقاق المرابحة، بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية المرابحة وتاريخ انتهاء الخدمة للموظفين.

- الحد الأقصى لقيمة المرابحة تصل إلى 2 مليون جنيه.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- الحد الأقصى لمدة المرابحة تصل إلى 96 شهرًا.

المستندات المطلوبة

- تقديم طلب الحصول على مرابحة سيارة.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث (غاز/كهرباء/مياه/تليفون) على مقر الإقامة.

- عرض سعر بالسيارة المطلوبة تمويلها.

بالنسبة للموظفين

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية

- صورة من البطاقة الضريبية.

- مستخرج رسمي من السجل التجاري بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.

- تصريح مزاولة المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.

- كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات.

- بيان بقيمة المعاش الشهري المحول على البنك (في حالة تحويل المعاش دون تعهد الجهة).

- تعهد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أو الجهة المنوط بها تحويل المعاش. (في حالة تعهد الجهة بتحويل المعاش).