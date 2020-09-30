"التعليم العالي": 9400 طالب سجلوا في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التسجيل لطلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام، والراغبين فى الالتحاق بإحدى هذه الكليات: الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون)، الكليات التكنولوجية، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 وحتى الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2020، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية فى الفترة من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020، وحتى الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020.

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على الطلاب أداء الاختبارات بالكلية، التى تقع فى نطاق توزيعهم الجغرافى (أ)، ولا يُسمح لهم بأداء أى اختبارات خارج هذا النطاق، على أن تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب، لخريجى المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجى المعاهد الفنية الصناعية، حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

وتابعت الوزارة أنه سيتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصّصة لذلك، حيث لن يُعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى، لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

وأكدت الوزارة أنه لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية، ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبَل المجلس الأعلى للجامعات، موضحة شروط التقدم للاختبارات، فى أنه يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية (الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة «عمارة - فنون» - الجامعات التكنولوجية)، وفقاً للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلى، وطلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات) وطلاب دبلوم الجامعة العمالية شعبة تنمية تكنولوجية يسمح لهم بالتقدّم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية فقط، وبشرط حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلى، وذلك لطلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات)، أما بالنسبة لطلاب دبلوم الجامعة العمالية شعبة تنمية تكنولوجية، فيُشترط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلى للتقدم لأداء هذه الاختبارات.

اليوم فتح باب الرغبات بموقع تنسيق الدبلومات الفنية.. وتسجيل اختبارات القدرات للشهادات الفنية الصناعية

وقررت وزارة التعليم العالى فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية، لتسجيل رغباتهم، اعتباراً من اليوم الأربعاء، حتى يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر المقبل، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تفاصيل قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية، وهى على النحو التالى، بالنسبة لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها، وهى مؤهل دبلوم المدارس الثانوية (التجارية - الصناعية - الزراعية - السياحة والفنادق) بمجموع 60% فأكثر.

وبالنسبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها مؤهلات دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى 60% فأكثر، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز 60%، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75% فأكثر، وكذلك الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

من ناحية أخرى، أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أمس، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن نحو 9400 طالب وطالبة للعام الجامعى 2020/ 2021. وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، موجّهاً الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.