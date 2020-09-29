رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الدكتور ناصر الأمير، مدير عام التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي ومسئول البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات المصرية والوفد المرافق له، وذلك لعرض خطة وزارة التعليم العالي على رئيس الجامعة ومسئولي التحول الرقمي بالجامعة لدراسة سبل توحيد أساليب البنية التحتية بكافة الجامعات المصرية وتبادل الخبرات للاستفادة من ملف التحول الرقمي والوصول بالجامعات المصرية إلى الجامعات الذكية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة، والدكتور هاني النشار مدير المشروعات.

واستعرض الدكتور ناصر الأمير، مدير عام التحول الرقمي، ملفات خطة وزارة التعليم العالي بمحاور التحول الرقمي وهى مشروعات الامتحانات الرقمية بالقطاع الصحي، كمرحلة أولى ثم استكمال باقي القطاعات الجامعية كمرحلة ثانية.

كما تطرق الأمر إلى مناقشة ما تسعى الوزارة لتنفيذه، إذ إنها بصدد توفير خدمات إلكترونية للجامعات المصرية بداية من تأسيس المقرات إلى المساعدة في التشغيل.