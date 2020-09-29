أكاذيب لم تتوقف.. الجزيرة تعتذر عن فيديو مفبرك لهدم مساجد وترك كنائس

قالت الإعلامية ريهام السهلي، إن قناة "الجزيرة" القطرية، لا تتوقف عن بث سموها ضد الدولة المصرية، ومعركة الإعلام المصري مع تلك الوسيلة الإعلامية التي تنشر الأكاذيب والتحريض، مستمرة لفضحها وكشفها أمام العالم أجمع، وذلك خلال تقديمها برنامج "المواجهة"، على "EXTRA NEWS".

وأضافت "السهلي"، أنه في الحادي من سبتمبر الجاري، نشرت قناة الجزيرة، تقرير عن أن وحدة التحقيق بها، رصدت أن طريق الساحل الشمالي، توجد به كنيسة لم يتم التعامل معها وتم تركها لتقطع الطريق، في الوقت الذي تزال فيه عدة مساجد، من أجل تنفيذ الطريق، وهو ما يخالف الحقيقة جملة وتفصيلا.

وأشارت الإعلامية، إلى أن الجزيرة حاولت إشعال الفتن من ناحية طائفية، وتحرك القطيع الإعلام الإخواني الإرهابي، لنشر الفيديو المضلل، ونشر الفتن الطائفية، ولأن الأمر غير حقيقي، اعتذرت الجزيرة من خلال فيديو آخر، تُكذب فيه نفسها.

وأكدت من خلاله، أنها تسعى للحقيقة والمهنية، وأن الفيديو الذي اعتمدت عليه حول طريق الساحل، مضلل، وأن الطريق لم يشهد أي إزالة للمساجد، ومع نشر الفيديو على صفحاتها على "السوشيال ميديا"، حذفت على الفور هذا الفيديو، وهو ما يعد خير دليل وشاهد على أكاذيب الجزيرة.

وأوضحت أنه لا يمكن نسيان الواقعة الشهيرة، عندما استجابت "منظمة الجزيرة بال بلس"، أحد أفرع الجزيرة، طلب إسرائيل من أجل حذف الفيديو عن المحرقة التي تعرض لها اليهود، على يد زعيم النازية هتلر، والمعروقة باسم "الهولوكوست" .