أحمد الخطيب يفند أكاذيب "الجزيرة" القطرية: خرفان لا يعرفون الحق

شن الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية، فذكر أن قنوات الإخوان تتحدث يوميًا عن التغيير ويدعون أن هناك ثورة، وما يحدث ما هو إلا محاولة إثارة ليس الغرض منه نصرة الحق، كونهم أشخاصًا لا يعرفون الحق، بل يعرفون فقط التكفير والتخريب والدمار.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن الحديث عن مرتبات وأموال الإخوان التي يتلقاها الإعلاميون أصبحت حديثًا قديمًا نعلمها جميعًا، فهؤلاء يتلقون آلاف الدولارات ويجلسون مع وزير الداخلية التركي من أجل تسول الإقامة، "دول مرتزقة حقيقي، خونة".

وأوضح مدير تحرير جريدة "الوطن"، أنه يجب أن يعلم المصريون جميعًا أن هؤلاء ليسوا سوى مجموعات من الناطقين باللغة العربية، مجموعات من اللصوص، فهم مجموعات من اللصوص تتفاوض على الأموال، موضحًا أن أيمن نور الكفيل الحقيقي من قطر، يأخذ الأموال من قطر ليوزعها على عناصر المرتزقة.

وأشار إلى أن الإعلام المصري وجّه ضربة قوية لقناة الجزيرة القطرية، قبل يومين، فهذه القناة التي تتحدث عن المهنية ليلًا ونهارًا، قامت بنشر فيديو مفبرك عيانًا بيانًا، وعندما ألقي إليها مقطع مجهز من الشركة المتحدة للخدمات تقوم بإذاعته بنشرات وفي المواجيز لديها ثم تكتشف الجزيرة أن هذا المقطع مجرد خدعة ولا تقوم بالاعتذار.

وتابع: "أربأ بالجزيرة والعاملين فيها أن يكون مثل الخراف، أصبحوا الآن خرافًا، عندما تنظر إلى كيف صاروا وكيف يفعلون وكيف يخدعون الوطن العربي، خربت البلاد سوريا وليبيا واليمن، ولبنان، والصومال وتحاول أن تفعل ذلك في تونس، وكانت صعود تيار جماعة الإخوان في مصر، الإعلام المصري الآن يوجه ضربة قاضية، نراهم الآن حتى لا يقدمون اعتذارًا عما فعلوه واقترفوه".