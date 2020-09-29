لتأجيجها للأوضاع.. "extra news" ترصد دولا طردت "الجزيرة" من أراضيها

استعرضت الإعلامية ريهام السهلي، تقريرًا يرصد الدول التي طردت قناة "الجزيرة" القطرية من أراضيها، وذلك خلال تقديمها برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، والذي أظهر أن مصر طردت وسحبت تراخيص القناة نظرًا لقيامها بتجاوزات وتأجيج الوضع السياسي وإذاعة فيديوهات مفبركة.

كما قررت السلطات السودانية في مايو 2019 سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة "الجزيرة"، فيما اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات سحب تراخيص القناة وغلق مكاتبها ، فضلًا عن سحب السلطات العراقية في 2016 تراخيص الشبكة، وأغلقت مكاتبها في بغداد بسبب سياستها في نشر الإرهاب.

وقررت السلطات المغربية غلق مكتب القناة وسحب تراخيص العمل من العاملين بها، نظرًا لممارستها انتهاك قواعد المهنة.

كما وجهت فرنسا ضربة لنظام تميم الإرهابي برفض إطلاق "الجزيرة" من باريس، فيما أغلقت السلطات اليمنية مكتب القناة بصنعاء وسحبت التراخيص الصادرة لموظفيها لعدم مصداقيتها.