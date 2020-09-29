الإتربي: 9.5 مليون متعامل مع بنك مصر بالبطاقات الائتمانية

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي وعضوية محافظ البنك المركزي وبعض الوزراء، تأسس خلال السنوات الماضية لتحويل مصر لدولة تعتمد على التعامل المالي الإلكتروني بدلًا من التعامل النقدي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الاستباقية ساعدت في حماية الاقتصاد المصري في أزمة كورونا.

وأضاف "الإتربي"، في لقاء خاص في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن البنك المركزي قدم 17 مبادرة أثناء أزمة فيروس كورونا كانت سببًا في دعم وتقوية الاقتصاد، منها صرف 100 مليار جنيه للزراعة والصناعة.

وأشار إلى أن بنك مصر أصبح لديه 9.5 مليون متعامل بالكروت الائتمانية، وسيكون أول بنك رقمي سيتم تأسيسه في الفترة المقبلة، حيث ستُجرى كل المعاملات من خلال الإنترنت والخدمات الإلكترونية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من مليون و600 ألف مشترك في كارت ميزة.

وأوضح أن استخدام البطاقات الائتمانية بكافة أنواعها المختلفة ببنك مصر زاد زيادة كبيرة جدًا وصلت إلى 400%، مقارنة بالسنة الماضية، موضحًا أن جيل الشباب الحالي يعمل بالتكنولوجيا، وبالتالي أصبح استخدام البطاقات الائتمانية أمر طبيعي بالنسبة لهم، وجائحة فيروس كورونا أدت إلى زيادة تعامل المواطنين مع البطاقات.