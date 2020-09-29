"أبو معوض" يلقن الهارب معتز مطر درسا في الوطنية: لن تدفن في مصر

لقن أيمن محمد معوض، وشهرته أيمن أبو معوض، الإعلامي الهارب معتز مطر، درسًا في الوطنية، بعد أن خرج مطر على شاشة "مكملين" الإخوانية الداعمة للإرهاب، ووجه سباب للمواطن، بسبب وقوفه بجانب الجيش والشرطة، ونعته بالبلطجي، واتهامه بـأنه تاجر آثار، وإحضاره مأكولات للخدمات الأمنية المعنية بالقرية.

ورد معوض، بمقطع فيديو على الإعلامي الهارب، وقال إن الإرهابي معتز مطر، وصفه بالبلطجي وتاجر آثار، بسبب وقوفه جانب دولته والجيش المصري والشرطة المصرية، ضد الجماعة الإرهابية.

وقال: "بقولك يا معتز أنت والخائن محمد علي، وصفك ليا اني بلطجي عشان بدافع عن بلدي وسام على صدري، وأنت بكذبك كالعادة المتواصل زيفت الحقيقة، وعرضت فيديو على غفير بيبقض على أحد الأشخاص، على أنها مظاهرة لجماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع: "أهل بلدنا كلهم رجالة وفي ظهر الرئيس، يا واكل ناسك، مش هتدفن في أرض مصر الطاهرة دمك بيجري فيه الخيانة، الكلمة اللي توجعكم كلكم، تحيا مصر تحيا جيش مصر تحيا شرطة مصر".