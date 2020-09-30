31 عروس بحر مهددة بالانقراض في مصر.. ومطالبات بالحفاظ عليهم

خيم الحزن على عشاق البيئة البحرية بعد نفوق لعروس البحر بأحد شواطئ مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر نتيجة الاصطدام بأحد المراكب البحرية أثناء صعودها لسطح الماء لالتقاط الأنفاس ما تسبب في جرح غائر فى الرأس أدى إلى نفوقها على شواطئ مرسي علم .

و ناشد عدد من محبي البيئة البحرية وجمعيات المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل في نفوق عروس بحر مهدد بالانقراض بمرسى علم والعثور على جثتها بأحد شواطئ مرسى علم ودفنها دون الكشف عن السبب الرئيسي لنفوقها عن طريق تشريحها من خبراء معهد علوم البحار لبيان سبب الوفاة بالإضافة إلى عدم القيام بالاجراءات البيئية الصحيحة لعملية الدفن للجثة كما تظهر جثة عروس البحر وجود اصابات متفرقة بجسمها

و كلفت وزارة البيئة لجنة من باحثي محميات مرسى علم للانتقال إلى موقع العثور على حيوان عروس البحر النافقة وذلك لاجراء المعاينة والفحص وإعداد تقرير بأسباب نفوق عروس البحر واتضح من المعاينة من المبدأية أن النفوق حدث من أكثر من ثلاثة أيام وانتفخ وتعرض لخدوش وجرح قاطع بالرأس نتيجة اصطدامه بجسم صلب ثم طرحته الامواج على الشاطئ.

واوضح دكتور أحمد شوقي دكتوراه البيولوجية البحرية أن عروس البحر أو حيوان الدوجنج من النوع النادر و معرض للانقراض ويجب الحفاظ عليه حيث انه يمثل ثروة قومية.

وتابع شوقي ، أن حيوان الدوجنج الذى تم العثور عليه نافقا يبلغ طوله 3 أمتار، ويبلغ عرضه 90 سم، ونوعه ذكر، مشيرًا الي أن حيوان الدوجنج يعد من الثدييات النباتية، ومهدد بالانقراض ويدر دخلا كبيرا للدولة من خلال النشاط السياحى وتتناول الأعشاب البحرية، تصعد إلى السطح فى أوقات غير منتظمة لتتنفس لكنها فى المتوسط تتنفس مرة كل 3-5 دقائق.

وأكد أنه تم تسجيل عدد 31 عروسة بحر في نطاق 200 كيلو متر علي طول الساحل الجنوبي للبحر الأحمر المصري بدءاً من منطقة الشيخ مالك جنوب القصير حتي وادي لحمي جنوب مرسي علم، عدد الذكور أكثر من الإناث بنسبه 7 ذكور الي 1 أنثي. وباقي الساحل فيه العديد لكن لم يوثق كاملا.