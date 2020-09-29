الجيش الليبي: المرتزقة يغادرون أراضينا.. واستقرار ليبيا أصبح قريبا

كشف العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، تفاصيل اجتماعات الوفود الليبية بالغردقة تحت رعاية الأمم المتحدة، موضحًا أن نقل المفاوضات إلى مصر مؤشر إيجابي، كي لا يصبح الأجانب متحكمون في قرارنا الوطني، مشيرا إلى أن المباحثات قائمة على مبادرة إعلان القاهرة.

وأضاف "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، : "نؤكد رفضنا التدخل التركي وهدف المباحثات هو التوصل إلى تفاهم، نستطيع القول إن استقرار ليبيا أصبح قريبا"، موضحًا أن تم الاتفاق على ضرورة التوصل إلى أفكار حقيقية لحل الميلشيات، مع الاتفاق على أهمية وجود الأسلحة في يد الجيش الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأوضح مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن المرتزقة التابعين لأردوغان بدؤوا في مغادرة ليبيا، "لا ندري هل هناك سبب آخر لمغادرة المرتزقة يتمثل في احتياج تركيا لهم بمنطقة أخرى، لكن ما يهمنا أن المغادرة بدأت بالفعل".