مصادر: 3 تشريعات والطوارىء على أجندة دور الانعقاد السادس للبرلمان

قالت مصادر برلمانية لـ"الوطن" أن الوقت المتبقي من عمر الفصل التشريعي الأول والذى سينتهى فى 9 يناير 2020، سيخصص لمناقشة عددا من التشريعات ذات الأولوية وفقا لاحتياجات الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن أحد أولويات المجلس فى دور الانعقاد السادس له هو إعلان حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.

وأوضحت المصادر إلى أن مشروعي قانون التخطيط العام، وتعديلات قانون الضريبة المضافة، على رأس التشريعات التى تنتظر المناقشة، وكذلك مشروع قانون البرك والمستنقعات.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي أرسلت عبر التابلت الخاص بالنواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، ويشمل تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، وبعدها الاعتذرات والرسائل.