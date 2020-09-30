تبدأ غدًا.. خطوات تسليم الأراضي الأكثر تميزًا بالقاهرة الجديدة

ينتظر الحاصلون على قطع الأراضي الأكثر تميزاً بمناطق ( A – D – C - B) بحي الأوركيد (الألف فدان سابقاً) بمدينة القاهرة الجديدة، والتي تبدأ من الفترة 1 أكتوبر إلى 17 ديسمبر المقبل.

وطالب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المواطنين الفائزين بقطع الأراضي بتلك المناطق التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز وتقديم المستندات اللازمة لإنهاء الإجراءات.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي مواعيد تسليم الأراضي الأكثر تميزًا بالقاهرة الجديدة وخطوات تسلم قطع الأراضي الأكثر تميزًا في مدينة القاهرة الجديدة، وفقًا لهيئة المجتمعات العمرانية.

مواعيد تسليم الأراضي الأكثر تميزًا

يتم تسليم الحاصلين على تخصيص أراضي الأكثر تميز عن طريق أيام محددة كالآتي:

قطع الأراضي بالمنطقة (A)

من 1 : 18، يوم الخميس 1/10/2020.

القطع من 19 : 36، يوم الأحد 4/10/2020.

القطع من 37 : 54 يوم الإثنين 5/10/2020.

القطع من 55 : 72، يوم الثلاثاء 6/10/2020

القطع من 73 : 90، يوم الأربعاء 7/10/2020

القطع من 91 : 108، يوم الأحد 11/10/2020

القطع من 109 : 126، يوم الإثنين 12/10/2020

القطع من 127 : 144، يوم الثلاثاء 13/10/2020

القطع من 145 : 162، يوم الأربعاء 14/10/2020

القطع من 163 : 180، يوم الخميس 15/10/2020

القطع من 181 : 199، يوم الأحد 18/10/2020.

قطع الأراضي بالمنطقة (D)

من 1 : 18، يوم الإثنين 19/10/2020

القطع من 19 : 36، يوم الثلاثاء 20/10/2020

القطع من 37 : 54، يوم الأربعاء 21/10/2020

القطع من 55 : 72، يوم الخميس 22/10/2020

القطع من 73 : 90، يوم الأحد 25/10/2020

القطع من 91 : 108، يوم الإثنين 26/10/2020

القطع من 109 : 126، يوم الثلاثاء 27/10/2020

القطع من 127 : 144، يوم الأربعاء 28/10/2020

القطع من 145 : 162، يوم الأحد 1/11/2020

القطع من 163 : 180، يوم الإثنين 2/11/2020

القطع من 181 : 193، يوم الثلاثاء 3/11/2020.

قطع الأراضي بالمنطقة (C)

من 1 : 18، يوم الأربعاء 4/11/2020

القطع من 19 : 36، يوم الخميس 5/11/2020

القطع من 37 : 54، يوم الأحد 8/11/2020

القطع من 55 : 72، يوم الإثنين 9/11/2020

القطع من 73 : 90، يوم الثلاثاء 10/11/2020

القطع من 91 : 108، يوم الأربعاء 11/11/2020

القطع من 109 : 126، يوم الخميس 12/11/2020

القطع من 127 : 139، يوم الأحد 13/11/2020.

قطع الأراضي بالمنطقة (B)

من 1 : 18، يوم الإثنين 16/11/2020

القطع من 19 : 36، يوم الثلاثاء 17/11/2020

القطع من 37 : 54، يوم الأربعاء 18/11/2020

القطع من 55 : 72، يوم الخميس 19/11/2020

القطع من 73 : 90، يوم الأحد 22/11/2020

القطع من 91 : 108، يوم الإثنين 23/11/2020

القطع من 109 : 126، يوم الثلاثاء 24/11/2020

القطع من 127 : 144، يوم الأربعاء 25/11/2020

القطع من 145 : 162، يوم الخميس 26/11/2020

القطع من 163 : 180، يوم الأحد 29/11/2020

القطع من 181 : 198، يوم الإثنين 30/11/2020

القطع من 199 : 216، يوم الثلاثاء 1/12/2020

القطع من 217 : 234، يوم الأربعاء 2/12/2020

القطع من 235 : 252، يوم الخميس 3/12/2020

القطع من 253 : 270، يوم الأحد 6/12/2020

القطع من 271 : 288، يوم الإثنين 7/12/2020

القطع من 289 : 299، يوم الثلاثاء 8/12/2020

تم تخصيص يومي الإثنين 14/12/2020، والخميس 17/12/2020 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

خطوات تسلم قطع الأراضي الأكثر تميزًا

الأشخاص الذين تم تخصيص الأراضي أكثر تميزًا بنظام أسبقية يتم إرسال إخطار التخصيص لهم على محل الإقامة (عنوان المراسلة) المدون باستمارة التقدم للحجز، كما تم ارسال رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول المدون باستمارة التقدم للحجز، موضحا بها رقم قطعة الأرض المخصصة، ومساحتها، وقيمتها الإجمالية، واجمالي المبالغ المستحقة (باقي المقدم + المصاريف) والمطلوب سدادها طبقا للشروط المالية الواردة بكراسة الشروط، وطبقاً لأساليب السداد المعلن عنها، يقوم بعدها المتقدم باستكمال باقي مبلغ الحجز خلال الفترة المقررة.

يقوم العميل بالتوجه إلى جهاز المدينة، وهو يحمل ما يفيد بتسديد مبلغ مقدم الأرض ، بطاقة الرقم القومي.

ويتم تسليم الأراضي لصاحب الشأن في الموعد المحدد بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمرانيوصاحب الشأن وفقًا للنموذج المعد.