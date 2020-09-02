الإسكان: هيئة المجتمعات تمنح فرصة لتقديم طلبات التصالح بالمدن الجديدة

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزير الإسكان وجه رؤساء المدن بقبول طلبات تصالح مخالفات البناء طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أن تقديم طلبات التصالح تمر بمرحلتين الأولى تقديم الطلب ومرحلة البت في الطلب، إذ إن هناك لجنة مُشكلة بالقانون مسؤولة عن البت في الطلب، تسهيلًا للمواطنين.

وأضاف خطاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المدن الجديدة بها بعض مخالفات، مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق، مشيرًا إلى أن المخالفات تتمثل في بناء دور مخالف أو بناء "بلكونة" زيادة، مؤكدًا أنه يجرى حصر هذه المخالفات، وهيئة المجتمعات تمنح فرصة حاليًا لتقديم طلبات التصالح.

وأشار إلى أن المخالفات ارتفعت بشكل كبير بعد 2011، موضحا أن هناك عمارات كثيرة مخالفة في منطقتي فيصل والهرم وصلت لـ20 و30 في الشارع الواحد والضيق، وفي عامي 2015 و2016 قطعوا الطرق لإيصال المرافق لهذه العمارات، والدولة تكفلت وأقامت محطات مياه بمليارات الجنيهات لإيصال المياه لهم وبالرغم من ذلك تمادى أصحاب تلك العمارات وبنوا أدوارًا جديدة.