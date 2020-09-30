ترامب: اتفاقات باريس كانت "كارثية" ونخطط لزرع مليار شجرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ألغى اتفاقات باريس لأنها كانت "كارثية" حسبما وصف، مؤكدًا أن الناس كانوا مسرورون بإلغاءها.

وأضاف ترامب عن التغير المناخي وحرائق الغابات، خلال المناظرة أمام المرشح الرئاسي الآخر جو بايدن، مشيرًا إلى أنه يهتم بتوفير مناخ نظيف ومياه نظيفة للمواطنين الأمريكيين، لافتًا إلى أنه حقق نجاحًا على هذا الصعيد.

وتابع، خلال المناظرة الانتخابية الأوى بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية: "إذا ما نظرنا لحرائق الغابات، فالغابات بها الكثير من الأشجار الميتة، إذا رميت سيجارة مشتعلة واحدة، فسوف يتسبب ذلك بحريق".

وأكد أنه يبذل كل ما في وسعه لتوفير مياه ومناخ نظيفين، لافتًا إلى تخطيطه لزرع مليار شجرة، متابعًا: "هذا مشروعنا".

وأردف: "يجب أن يكون لدينا إدارة أفضل لأنه إذا كان لدينا إدارة جيدة للغابات لما حدثت حرائق كاليفورنيا، وهناك مدن غنية بالغابات، ويمكننا إدارتها بشكل أفضل".

وبسؤاله عن سبب إلغائه خطة أوباما حول التغير المناخي أجاب ترامب: "لأنها كانت تقوم بزعزعة أسعار الطاقة".