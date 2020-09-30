بايدن يهاجم ترامب: يروج للأكاذيب وأول ما سأفعله العودة لاتفاقات باريس

قال جو بايدن المرشح لمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إن دونالد ترامب الرئيس الحالي مخطئ تمامًا فيما يتعلق بقراراته المتعلقة بالطاقة والتغير المناخي، مشيرًا إلى أن أول ما سيفعله كرئيس حال نجح في الانتخابات أن يعود لاتفاقات باريس التي ألغاها ترامب.

وأضاف خلال المناظرة الرئاسية الأولى المنعقدة بينه وبين ترامب، إنه يمكن لأمريكا أن تحصل على أسطول جديد يكون مبني على السيارات الكهربائية، حيث يكون هناك 500 ألف من المحطات الكهربائية.

وتابع: "سيكون هناك اقتصاد بنفس الطريقة يوفر لنا 400 مليار دولار، وبطريقة نظيفة حتى يكون انبعاث أقل".

وواصل: "إذا كان هناك الكثير من الأشياء التي نقوم بها حتى نخلق الآلاف من الوظائف، مثل أن نحصل على السفر لإنتاج الطاقة، وهو ما يخلق وظائف كثيرة جيدة، ويكون هناك هيكلة وبنية تحتية جديدة خضراء".

وأردف في إشارة إلى ترامب: "أنظر عندما نتحدث عن شخص ليس لديه أي علاقة بالسياسيات الخارجية"، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي كان مخطئًا في الانسحاب من اتفاقات باريس.

وعما قاله ترامب عن الموازنة بين المصالح البيئية والمصالح الاقتصادية: "هذا الشخص هو الذي قال الكثير من الأكاذيب غير العقلانية".