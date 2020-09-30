بايدن يهاجم ترامب بسبب أوباما كير: الجميع يعرف أنك كاذب

وقع تلاسن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الرئاسي جو بايدن، خلال المناظرة الرئاسية الأولى بينهما؛ بسبب برنامج "أوباما كير" الصحي.

واتهم بايدن ترامب بان إدارته شهدت وفاة 100 الف مواطن أمريكي وأن هناك 7 ملايين شخص مرضوا بكوفيد 19 ليرد عليه ترامب باتهام الديموقراطيين بتسببهم في وفاة ملايين العسكريين في الحروب التي خاضوها.

وقاطع ترامب جو بايدن مؤكدًا أنه قام بتعديل برنامج أوباما كير وأنه خفض أسعار الأدوية بنسبة 80%.

واتهم بايدن ترامب بالكذب: "كل شيء قاله كذب والجميع يعرف أنه كاذب"، مشيرًا إلى أنه كلف عشرات الملايين مما يحصلون عليه من أجور بسبب كساده مضيفًا: "هناك 20 مليون يحصلوا على عناية من أوباما كير ويريد أن يحرمهم من ذلك" مشددًا على أن ترامب لديه أي برنامج.

بينما أكد ترامب أن فريقه وضع إدارة للنظام الصحي بشكل جيد وقالوا مهما أدرت نظام أوباما كير بشكل حسن لن تستطيع لأن النظام هو نظام سيء ونريد التخلص منه.

ورد بايدن قائلًا: "إنه يفكر ويتخيل ويوقع على أوامر تنفيذية ولم يحصل على أي شيء وليس لديه خطة وحقيقي هذا الرجل لا يعرف عما يتحدث" ليرد عليه ترامب: "الناس يفهمون أنك منذ 47 عاما لم تقم باي انجاز".