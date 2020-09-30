تأجيل ندوة السفير الصيني بـ"الأعلى للثقافة" حدادا على أمير الكويت

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، تأجيل ندوة العلاقات الثقافية الخارجية، والتي كان مقررا عقدها اليوم بمشاركة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والسفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، في إطار تعليق أنشطة الوزارة وإعلان الحداد الرسمي، بعد رحيل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت.

كما أعلنت وزارة الثقافة تعليق الأنشطة والفعاليات لمدة 3 أيام، تنفيذا لقرار الدولة بإعلان الحداد العام، حزنا على رحيل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح أمير دولة الكويت، وكذلك قررت وزارة الثقافة تعليق الأنشطة والفعاليات لمدة 3 أيام حتى غروب شمس الخميس الأول من أكتوبر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام، لوفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، وحتى يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2020.

وتوفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وكان أمير الكويت، غادر الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الـ23 من يوليو الماضي لاستكمال علاجه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت، وفقًا للديوان الأميري الكويتي.

وأكّد الديوان في ذلك الوقت أنّ أمير الكويت في حالة صحية مستقرة، مشيرًا إلى أنَه كان برفقته نائب رئيس الحرس الوطني مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أعلن وزير الديوان الأميري في اليوم ذاته، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا.

ونعت جمهورية مصر العربية، ببالغ الحزن والأسى، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيما عظيما من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.