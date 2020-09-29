أسامة الأزهري وعلى الدين هلال يقفان دقيقة حداد على روح أمير الكويت

دعا الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، المشاركين في ندوة "المواطنة وأزمة الخطاب الديني والثقافي"، المنعقدة في المجلس الأعلى للثقافة، للوقوف دقيقة حداد على أمير الكويت المتوفي اليوم، الشيخ صباح الأحمد.

وقام الدكتور أسامة الأزهري والحضور، والذين من بينهم الدكتور على الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، بقراءة الفاتحة على روح الفقيد.

وخلال مشاركته بندوة "المواطنة وأزمة الخطاب الديني والثقافي" بالمجلس الأعلى للثقافة، قال الدكتور أسامة الأزهري، إن العقلية الإخوانية تفهم أن الانتماء إلى الدين ينفي انتماء الإنسان إلى الوطن، بينما التركيب الصحيح للانتماء للدين لا يقام على أوطان مهدمة.

وأضاف "الأزهري"، أن عقل الإخوان يريد الانتماء إلى للإسلام بهدم الانتماء إلى الوطن.

وأوضح أنه شارك في لجنة منعقدة في الأزهر للنظر في المناهج الأزهر، في 2014، وقام بفحص مواد الأزهر، وتابع: "مادة الفقه قدم الفقه بما هو واقع في زمانه منذ 4 قرون، باعتباره سبق، وبدأنا في طرح رؤية للتعديل في الفقه".

وأشار إلى أنه رصد أسباب التطرف، ووجد أن أحد مرجعيتها هو حسن البنا، لافتاً إلى اقتراحه بعقد صالون ثقافي، واتفاقه مع الدكتور مراد وهبة على إطلاق حوار لفتح القضايا الشائكة.

كان "الأزهري"، قد هاجم تيارات الإسلام السياسي المتطرفة، وقال خلال الندوة، إنه رصد نظرة تيارات الإسلام السياسي للوطن من خلال مواقع "سوشيال ميديا"، والتي تحقر قضية الوطن ومنها :"الوطن حفنة تراب لا قيمة له، الوطن حدود الاستعمار، ليس هنا قرآن ولا حديث عن حب الوطن"، مشيرًا إلى أن من جعل الوطن حفنة تراب فقد حقر ما عظمه الله.

وشدد "الأزهري"، إلى أن أحد أسباب تعطيل قضية المواطنة هو التفسير والخطاب الديني المغلوط للنصوص، مضيفاً: "أرى أن القيمة العليا التي تعامل المسلم والمسيحي هي الإحسان من الطرفين"، وقال "نرى في دعاء خطب الجمعة الدعاء على النصارى واليهود، وهو خطاب ديني مسمم للمعيشة".