الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ828 جنيهًا

عاودت أسعار الذهب ارتفاعاتها، في بداية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، بقيمة 5 جنيهات، عقب تراجع جاوز الـ60 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

وسجل الذهب عيار 24 اليوم، نحو 958 جنيهًا، مقابل 953 أمس، بينما 21 نحو 838 جنيهًا، و18 نحو 718 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6708 جنيهًا.

وبذلك أصبحت جملة الارتفاعات خلال يومين 13 جنيهًا، وكان الذهب قد سجل الأسبوع الماضي، تراجعات بقيمة 60 جنيهًا.

وأرجع الدكتور وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الارتفاع إلى سعر الأوقية، لتصبح 1903 دولارًا، أى بزيادة 1.11%، والمضاربة في البورصات العالمية والأسواق، لافتًا إلى أنه رغم التذبذب لا يزال الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خصوصًا بعد تدهور الاقتصاد، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية سابقة، أنّ عام 2020 شهد زيادة بنسبة 38% في أسعار الذهب، مؤكّدًا أنّ السوق المحلية تتأثر بالتوازي مع بورصات الذهب العالمية، إذ أنها المتحكمة في الأسعار.

وكشف نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد، عن أفضل الأيام لتداول الذهب في السوق المحلية للمواطنين حائزي الذهب، موضحًا أنها من الجمعة ليلًا حتى الاثنين صباحًا؛ نظرًا لتوقف عمل البورصات عن المضاربة، ويظل فيها الذهب ثابتًا.

ودعا "نجيب" المواطنين إلى ضرورة شراء الذهب في أوقات الانخفاض، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت انتعاشة كبيرة على شراء السبائك والمشغولات الذهبية لعياري 21 و24، من جانب عددٍ من المواطنين، خصوصًا بعد تخفيض سعر الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت منذ أيام في اجتماعها، خفض كل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.75٪ و9.75٪ و9.25٪ على الترتيب، كما خُفض سعر الائتمان والخصم بنفس القدر أيضًا، ليصل إلى 9.25٪.