سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-9-2020 في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الأربعاء 30 سبتمبر الحالي، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر بيع وشراء الدولار في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، مثل البنك الأهلي وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وعالميًا، تراجع الدولار الأمريكي، أمس، لينزل عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح من مكاسب العملة في الآونة الأخيرة، وترقبهم للمناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

وانخفضت العملة الأمريكية إلى أدنى سعر لها في أسبوع مقابل اليورو والفرنك السويسري، ونزلت أمام عملات السلع الأولية مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وأمام الكرونة النرويجية أيضًا.

وهبط مؤشر الدولار 0.3% إلى 93.879، بعد أن بلغ أعلى مستوى في شهرين يوم الجمعة.

وارتفع اليورو على نطاق واسع، وصعد 0.6% إلى 1.1737 دولار، بعد أن سجل ذروة أسبوع، وصعدت العملة الموحدة إلى أعلى سعر لها في أسبوعين مقابل الين، وزادت في أحدث قراءة 0.8% إلى 124.04 ين.

وتراجع الدولار إلى أقل مستوى في أسبوع أمام الفرنك السويسري، وانخفض 0.6% في أحدث سعر له إلى 0.9194 فرنك.

وفي غضون ذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني بفضل الآمال في إبرام اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، وقول نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي إنَّه يرى أن سعر الفائدة الرئيسي لن ينزل عن 0.1%، وتقدم الاسترليني 0.3% إلى 1.2867 دولار.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.12 جنيه للشراء، و20.33 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجّل نحو 20.15 جنيه للشراء، و20.33 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

بينما سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.