معسكر للطلاب الجدد بجامعة "جنوب الوادي" للوقاية من الفيروسات  

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، معسكراً لاستقبال الطلاب الجدد، تضمن حملات توعية للحفاظ على الصحة، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات.

وأكد رئيس الجامعة أن المعسكر، الذي يستمر حتى الأسبوع الأول من العام الجامعي 2020 / 2021، يتضمن دعوة الطلاب الجدد للمشاركة في الأنشطة الطلابية، إضافة إلى تنظيم منافسات ثقافية وفنية ورياضية وعلمية، ويتم توزيع جوائز على الفائزين في المنافسات المختلفة.

وافتتح رئيس جامعة جنوب الوادي، في وقت سابق أمس، فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس للعلوم الزراعية والبيطرية لكليات الزراعة والطب البيطري، بحضور الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب الدكتور "غرباوي" عن سعادته بالمراكز المتقدمة التي حققتها الأبحاث العلمية الخاصة في مجالات الطب البيطري والزراعة، عند نشرها في المجلات البحثية العالمية وما أضافته للجامعة من تصنيفات متقدمة، معتبراً أن تلك الإنجازات نتاج مجهودات مسبقة بذلت من الأكاديميين بهذه الكليات.

وجهه رئيس الجامعة عدة رسائل إلى شباب الباحثين المشاركين في فعاليات المؤتمر، منها عدم الاستغراق في المحلية للبحوث ذات الطبيعة العلمية، لما يسببه ذلك في إضعاف المحتوى البحثي والاتجاه نحو العالمية.

ودعا "غرباوي" شباب الباحثين إلى بذل مزيد من المجهودات في البحث عن المعلومات، والحصول على الدورات التدريبية المختلفة، وذلك لزيادة التمكن من إجادة كافة الأمور المتعلقة بالبحث العلمي، والتعاون بين شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بما يحقق التكامل والتجانس في العملية البحثية، وأهمية مواكبة التطورات التي تحدث في المجلات البيطرية والزراعية.

ووجه رئيس الجامعة كلمته لشباب الباحثين، بقوله: "أنتم وجهة الجامعة المشرقة، وبكم ترتقي الجامعة، ولا مستقبل للجامعة بدون شباب باحثيها، وأن الجامعة تدعم كافة شباب الباحثين في كل المجالات، سواء دعم مادي أو فني للباحثين"، وفي نهاية حديثه، تمنى التوفيق لكافة المشاركين بالمؤتمر.

وأعرب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فخره واعتزازه بما حققته كليات الزراعة والطب البيطري من بحث علمي ساهم في حصول الجامعة على تصنيفات متقدمة، وأكد الدكتور "عكاوي" أن ما يحققه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة هو نتاج تراكمي لمجهودات عدة من مسئولي القطاع السابقين، وأن الجامعة تعمل على تطوير لوائح الدراسات العليا والبحوث بمختلف كليات الجامعة، بما يتماشى مع أولويات التقدم في البحث العلمي.