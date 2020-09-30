سمير أبو النيل وX-Men.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "عصر القوة" الساعة 1:30 ظهرًا، و"بئر الخيانة" الساعة 3 عصرًا، والفيلم الرومانسي "نور عيني" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "سمير أبو النيل" الساعة 8 مساءً، و"مسجون ترانزيت" الساعة 10 مساءً.

MBC2

عرض فيلم The Jungle Book الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم X-Men الساعة 4 عصرًا، وMonsters vs. Aliens الساعة 6 مساءً، وStar Trek Into Darkness الساعة 8 مساءً، وStar Trek Beyond الساعة 10:30 مساءً، وJupiter Ascending الساعة 12:30 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثالث الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "السقوط في بئر سبع" الساعة 12 منتصف الليل.

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "حب لا يموت" الساعة 6 مساءً، و"كلبش" الساعة 7 مساءً، و"كيد الحموات" الساعة 8 مساءً، و"الصندوق الأسود" الساعة 9 مساءً، و"لعبة الموت" الساعة 10 مساءً، و"عزمي وأشجان" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "النساء قادمون" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "عايز أتجوز" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "الصدمة" الساعة 5:30 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.