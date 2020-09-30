تباعد وتوعية ونظافة.. المدارس تستعد للعام الدراسي في ظل كورونا

عام دراسي استثنائي في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا، حيث يتطلب من مديري المدارس مجهود مضاعف في سبيل حماية الطلاب من الفيروس المستجد، وهو ما أكد عليه الكتاب الدوري الذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن خطة الدراسة في مراحلة التعليم الأساسي في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار كوفيد-19.

والذي جاء فيه أن يكون الحضور للمدرسة خمسة أو ستة أيام كما هو معتاد فى الأعوام السابقة فى حال تحقيق التباعد الاجتماعى، أما إذا تعذر ذلك يكون الحد الأدنى للحضور يومان أسبوعيًا بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادي، أما بالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائى لا تقل أيام الحضور عن أربعة أيام أسبوعيًا في المدارس التي تعمل فترة واحدة ولو تطلب الأمر ـ لتوفير المسافات الآمنة في التباعد- المنصوص عليها يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور ثلاثة أيام أسبوعيًا.

طرق وقائية عديدة حرص جمال النمر، مدير مجمع مدار أحمد عرابي بمحافظة كفر الشيخ على اتباعها، لتحقيق التباعد الاجتماعي،ـ من بينها تقليل كثافة الطلاب في الفصول إلى النصف، موضحا أنه سيتم أيضا تنظيم المقاعد في الفصول طريقة لتحقيق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون في كل مقعد طالب واحد فقط.

كذلك ستتوافر بالمدرسة كافة الكمامات والمطهرات، وسيتم تعقيم الفصول يوميا بعد انتهاء اليوم الدراسي، حسبما أوضح جمال لـ"الوطن"، وفي وقت "الفسحة"، سيتم تقسمها على الفصول بالمدرسة، ولن تمنح في وقت واحد لجميع الطلاب، منعا للتكدس.

لم تغفل المدرسة توعية الطلاب بالإجراءات الوقائية، حيث ستكون الإذاعة المدرسية لمدة دقائق بهدف تقديم الإرشادات الوقائية في التعامل مع الغير والتباعد الاجتماعي، كما سيكون الطابور الصباحي بهدف تنظيم صعود الطلاب إلى الفصول دون تكدس أو تزاحم، حسبما أكد مدير مدرسة أحمد عربي.

لم تختلف تلك الإجراءات كثيرا عن مدرسة إبراهيم الأمين الثانوية بالشرقية، إذ أوضحها محمد ابوندا سكرتير المدرسة أنه تم اتباع كافة إجراءات الوقائية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وتتمثل في أقصي كثافة للفصل هو 20 طالب، مع التأكيد على ارتداء الكمامة على جميع المتواجدين بالمدرسة سواء طلاب أو معلمين.

وأضاف ابوندا لـ"الوطن"، أن المسافة بين الطالب وأخر في الفصول تكون مترا على الأقل، بالإضافة إلى أن المدرسة عملت على توفير المطهرات في الحمامات، حتي يتسني للطلاب الحفاظ على نظافة أيدهم، كذلك توفير المعقمات في كافة الأدوار، للتعقيم المستمر للطلاب والمعلمين، بجانب التعقيم الدوري للفصول.