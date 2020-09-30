وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بشأن إنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع.

وقع البروتوكول كلًا من المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، واللواء صلاح الدين حلمي عبدالقادر رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بأنَّ هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ على شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة، حيث تسهم هذه الشركة في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلى الداخل حيث ستنقل الشركة البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلى أماكن التصنيع أو التوزيع، لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلى المستهلك وهو ما سيسهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.

وأضاف أنَّ النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوث للبيئة، مبينًا أنَّ هدف إنشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من (جرارات – سكة- إشارات – قضبان) وإمكانات الشركة القابضة من (جرارات – شاحنات)، بما يسهم في تحقيق كيان اقتصادي قوي يسهم في إحداث التنمية الشاملة ويسهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديدية والذي لا يتجاوز 1% حاليًا.

وأشار إلى أنَّه بموجب هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل الى شركة المشروع بالقيمة السوقية، للاستفادة بها في تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط، كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصري لاستخدام السكك الحديدية في نقل البضائع لشركة المشروع، كما يتمّ نقل ملكية بعض الأصول المملوكة لشركات النقل البري للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها في تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط ويكون للشركة المشتركة أولوية في إنشاء المحطات التبادلية التي يتمّ طرحها من جانب وزارة النقل، على أن يتمّ تقييم الأصول التي يتمّ نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين، ويتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمتة فيها، مقابل الأصول المنقولة لها، كما يمكن لأي من الطرفين مساهمته في شركة المشروع بشكل نقدي، لافتًا إلى أنَّه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية في الشركة.

وأضاف وزير النقل، أنَّه سيتمّ إسناد إدارة شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية في إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، يتمّ اختياره بناءا على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، على أن يتمّ إعداد كراسة الطرح بشأنها باتفاق الطرفين.