وزير النقل: السكة الحديد ليست للبيع.. وسنديرها بفكر استثماري

أكّد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنَّ سكك حديد مصر ليست للبيع وأنها ملك الدولة وستظل ملك الدولة ولا يمكن خصخصتها، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ إدارة السكة الحديد بشكل استثماري لدعم تذكرة القطارات، وأيضًا توفير الموارد المطلوبة لتطوير منظوماتها الأساسية، موضحاً أنَّ الوزارة تنفذ خطط شاملة لتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال وزير النقل، خلال مؤتمر إنشاء شركة جديدة بين السكة الحديد والشركة القابضة للنقل البحري والبري لنقل البضائع، والذي عقد اليوم، بديوان عام الوزارة، إنَّ الوزارة تسعى إلى إحداث نقله نوعية بمنظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتا إلى أنَّ الوزارة تعمل على تحديث منظومة الجر للقضاء على الحوادث وتأخير مواعيد القطارات.

وأضاف وزير النقل، أنَّه تمّ توريد نحو 100 جرار أمريكي جديد للسكة الحديد حتى الآن، كما تمّ توريد 103 عربات قطار روسية جديدة، موضحاً أنَّ الوزارة تحدث منظومة الجر لتخفيض معدل الحوادث وتأخيرات القطارات، موضحاً أن صفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.