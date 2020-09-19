كامل الوزير: الرئيس يتصل بي يوميا للاطمئنان على مشروعاتنا بالصعيد

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه يجري تطوير الطريق الصحراوي الشرقي بالكامل من القاهرة حتى أسوان، بالإضافة إلى الطريق الصحراوي الغربي بالكامل لخدمة المسافرين من وإلى الصعيد.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "الطريق الزراعي شرق النيل والطريق الزراعي غرب النيل والمحاور العرضية التي تربط بينهما يهمان الأهالي في حركتهم داخل الصعيد، بخلاف طريق الجيش الذي يوجد أقصى الشرق، ويجرى ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي".

وتابع: "بين طريق الجيش وطريق النيل طريق صحراوي شرقي، يتم ازدواجه، والمسافة بين الأقصر إلى قنا 100 كم، رفعنا 36 كم منها بواسطة أحدث وسائل إنشاء الطرق في العالم، وذلك من خلال الاستفادة منه بدلًا من التسبب في الضرر للبيئة".

واستكمل: "الرئيس السيسي يتصل بي يوميًا للاطمئنان على الأعمال التي تنفذ في الصعيد من طرق ومحاور وسكك حديدية"، مشيرًا إلى أنه وجه بتطهير وتبطين ترعتي الكلابية والإبراهيمية، حتى لا تفقد مصر قطرة مياه واحدة وتبدو مجاري مصر المائية بشكل مثالي.

وواصل: "هناخد البر بتاع الترعتين وهنرصفهم بواقع 600 كم، ده غير كل الترع والطرق المحلية المتقاطعة مع الطرق الجديدة"، لافتًا إلى أنه يجرى تدشين 13 محورًا في الصعيد من إجمالي 21 محورًا على مستوى مصر.