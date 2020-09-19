كامل الوزير: الرئيس خصص اعتمادا ماليا مفتوحا لتبطين ترع ومصارف الصعيد

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برصف كل الطرق المحلية والترع المتقاطعة مع المحاور الجديدة لكي تكون مثالية.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "سنستكمل السكك الحديدية من السد العالي إلى توشكى لربطها بطريق بري من أسوان إلى أبوسمبل وتوشكى وشرق العوينات، ثم تستكمل الحديدية من أسوان إلى توشكى لكي تُربط مع شرق العوينات".

وتابع: "الصعيد في بؤرة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال افتتاحاتنا لمحاور النيل في الشهر القادم ستكون ترع الإبراهيمية والكلابية والحجازة والترع الأخرى المتقاطعة مع المحاور والطرق الجديدة ستطهر وتبطن وكذا الأمر بالنسبة للمصارف والطرق المحلية لتسهيل تنقل أهالي الصعيد".

وأردف، أن الرئيس السيسي خصص اعتمادا مفتوحًا لتبطين هذه الترع والمصارف ويزيد عن 25 مليار جنيه، لأن الترع والمصارف في الصعيد صارت حالتها غير جيدة، لافتًا إلى أن المعدات الحديثة توفر 25% من استخدام المعدات القديمة في رصف الطرق وتحافظ على البيئة.