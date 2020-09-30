5.6 مليار جنيه إجمالي الإنفاق على "تكافل وكرامة" بأسيوط

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنفق في أسيوط ضمن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، مليارا ونصف المليار سنويا، ليصل إجمالي ما تم ضخه في أسيوط على الدعم النقدي 5.6 مليار جنيه منذ بداية البرنامج، مؤكدة أنه يمكن تقليل هذا المبلغ من خلال الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، بالعمل على توعية المواطنين بالعمل والإنتاج.

القباج: قواعد بيانات الأسر تفيد في معرفة من يقدر على العمل والإنتاج

وأضافت وزيرة التضامن، أن برنامج تكافل وكرامة، أفضل ما فيه هو مشروطية الصحة والتعليم والتغذية والصحة الإنجابية، وقواعد بيانات الأسر والتي تفيد في معرفة من يقدر على العمل والإنتاج.

جاء ذلك خلال عقد وزيرة التضامن الاجتماعي رفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمقر ديوان عام المحافظة، لقاءً جماهيرياً لعرض فعاليات أنشطة برنامج وعي للتنمية المجتمعية.

حضر اللقاء ممثلو الإدارات الاجتماعية بمحافظة أسيوط، وعدد من الرائدات الاجتماعيات بالمحافظة، ونماذج من مكلفات الخدمة العامة، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ البرنامج بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

استعرض اللقاء قصص نجاح لرائدات اجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، كما تم استعراض بعض النماذج من الجمعيات الأهلية حول تطبيق منهج وعي للتنمية المجتمعية في قرى محافظتي أسيوط وسوهاج.

وقدمت الوزيرة الشكر للرائدات الريفيات قائلة إنهن زميلات رائعات مثابرات وصامدات ومواجهات للجهل والفقر والمرض والأمية والأفكار البالية، مضيفة أن مصر تحتاج إلى كل جهد وقوة لدفع مصر إلى الأمام.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن برنامج "وعي"، يهتم بمشاركة الشباب والكبار في العمل التنموي، وتنمية روح الوطن والانتماء، مشيرة إلى أننا فى حاجة إلى تعبئة روح الوطن والانتماء من جديد، معتبرة أن تكوين وعي المواطن من أهم وأرقى المهام.