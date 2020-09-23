أبرز أسئلة المواطنين عن تكافل وكرامة: كيف تحصل على معاش لو عندك أرض؟

منذ إطلاق الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج تكافل وكرامة، الذي يضمن حقوق الفقراء، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة، تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، تدور العديد من الأسئلة، عن وضع شروط محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وبعض الحالات، تكون ذات ظروف استثنائية، مثل أن يكون المتقدم مؤمن عليه، فما هو موقفهم، وكيف يمكنهم الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة؟ إذا كانت ظروفهم بالفعل صعبة، وفقًا للشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وتستعرض "الوطن"، أبرز الأسئلة التي يسألها المواطنين الخاصة بمعاش التكافل والكرامة، وإجابات وزارة التضامن عليها في السطور التالية..

صاحب الحيازة الزراعية

يمكن لمن يمتلكون حيازة زراعية التقدم لبرنامج تكافل وكرامة، بشرط أن تكون أقل من نصف فدان، ويجب أن يجري تقديم مستندات الملكية.

وتقوم الوزارة بإجراء دراسة مستوى، بطرق لا يجري الإفصاح عنها، لتحديد ما إذا كان الأسرة مناسبة لشروط الوزارة أم لا.

صاحب المنزل الملك

إذا كان الشخص في حيازته منزل تمليك، ويحتاج إلى التقدم لمشروع التكافل والكرامة فيجب في تلك الحالة أن يتقدم للوحدة، ومعه سند الملكية، لتحديد نصيب كل فرد، وحساب مستوى المعيشة، لمعرفة مستوى نسبة الفقر، وهل الشخص يستحق الحصول على المعاش أم لا.

رب أسرة يعمل هل يستحق معاش تكافل وكرامة؟

إذا كان رب الأسرة يعمل، ويعيش في حالة فقر، يمكنه التقدم لمعاش تكافل وكرامة، بشرط ألا يكون يعمل في القطاع الحكومي أو العام.

بعد التقدم، يجري عمل دراسة حالة الأسرة، مثل معرفة عمر الزوجين، عدد أفراد الأسرة، مدى جودة العمل، مواصفات السكن، هل للأسرة حيازة أملاك، مستوى التعليم، إذا كان هناك معاش آخر.

ما الفرق بين معاش تكافل ومعاش كرامة؟

تكافل هو معاش أسري يستهدف الأسر محدودة الدخل، ولا تمتلك أي متاع "أملاك أو حيازات أرضية"، بشرط أن الأسرة لديها أطفال من سن (0-18 سنة) والأطفال فوق 6 سنين مُسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل.

أما كرامة فهو استحقاق فردي يستهدف الأفراد المُسنين فوق الــ 65 عام أو ذوي الاعاقة أكثر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي.

في حالة كان الطلاق بين زوجين بينهم أطفال من يمكنه التقدم لمعاش التكافل

في حالة الطلاق.. من يحق له التقديم للحصول على المعاش، هو الشخص الحاضن، سواء الأب أو الأم، لكن يجب أن يقوم بتقديم المستندات الرسمية.

إذا كانت البطاقة غير سارية هل يمنع هذا الحصول على المعاش؟

لابد من تجديد بطاقة الزوجة على نفس محل اقامة الزوج، وبدون أن تكون سارية لن يتمكن كليهما من التقديم.