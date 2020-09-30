خالد النبوي مع شيرين رضا في كواليس فيلمه الجديد "قمر 14": قريبا

ظهر الفنان خالد النبوي مع شيرين رضا وفريق عمل فيلمه الجديد "قمر 14" خلال الكواليس، حيث نشر صورة تجمعه بأبطال الفيلم عبر حسابه الخاص بـ"تويتر"، معلقًا عليها: "قريبًا.. قمر 14".

وفيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين من ضمنهم "أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، محمد علاء، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة ومي الغيطي، ويتناول الفيلم عددًا من قصص الحب المختلفة.

وعلى جانب آخر، كان قد نشر الفنان خالد النبوي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة للاعبة منتخب مصر الوطني للتنس ميار شريف الملقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى الدور الرئيس لبطولة رولان جاروس.

وغرد النبوي: "برافو ميار شريف.. مكسب كبير قادم بإذن الله"، ونجحت ميار شريف في تحقيق تأهل تاريخي، إلى الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس، بعد الفوز في ثلاث مباريات بالدور التمهيدي، حيث باتت أول مصرية تحقق هذا الإنجاز، كما تمكّنت من عبور كل من الكولومبية ماريا أوسوريو بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-4 و6-0، ثم فازت على الأمريكية كاترين ماكنالي المصنفة رقم 120 على العالم، بمجموعتين دون مقابل خلال ساعة ونصف، بنتيجة 6-2، و6-4، وفي الدور التمهيدي الأخير، فازت على الإيطالية جوليا مونتيكوني المصنفة 156، بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-1، و6-3.

كما نعى الفنان خالد النبوي، مدير التصوير سمير بهزان، الذي غيّبه الموت الأسبوع الماضي، ودوّن النبوي عبر حسابه على فيس بوك: "خبر محزن جدًا، خسارة كبيرة لفن السينما، رحيل مدير التصوير الكبير والإنسان الرائع سمير بهزان"، متابعًا: "إبداعك في باب الشمس وأرض الخوف وغيرها، علم أجيال ولسة أجيال هتتعلم، الله يرحمك".

يُذكر أنَّ الفنان خالد النبوي كان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي شاركه في بطولته الفنان محمود حميدة والفنانة ريهام حجاج، وجسّد "النبوي" خلال أحداث المسلسل شخصية ياسين الجمال، وجاء المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.