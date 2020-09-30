عاجل.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لمناقشة أبرز ملفات الحكومة، وعلى رأسها متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء.

يذكر أن رئيس الوزراء أكد أمس في جولته بمحافظة كفر الشيخ، أن ظاهرة البناء المخالف تتصدى لها الدولة بصورة قوية جداً وحاسمة، والأهم اننا نفتح ملف التصالح ونفتح الباب لأهالينا للتقدم وتقنين الأوضاع، ونؤكد مرة أخرى للمحافظين ومديري الأمن المنع البات والتام لأي نمو آخر غير مخطط وغير منظم، فكفانا إهدارا واستنزافا لموارد الدولة، وضياعا لأراضينا الزراعية التى لا يمكن تعويضها، والمنتج غير صحي وغير سليم.

وقال مدبولي: موضوع البناء على الأراضي الزراعية غير مقبول وغير مسموح، ويعد جريمة في حق هذا الوطن، وحان الوقت كي نتوقف تماماً عن هذه الظاهرة السلبية، التي نعاني منها منذ 40 سنة ماضية.