محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من إنشاء مستشفى الأورام بنسبة 95%

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن الثروة التعليمية التي تشهدها الدولة من التعليم الورقي للإلكتروني، موضحا أن هذا العام هو الثالث للتعليم من خلال التابلت، وبالتالي لن تتأثر المحافظة بفيروس كورونا، وسيتم تجزيئ التعليم سواء بالمدارس أو الجامعات، مؤكدا أن المحافظة استعدت للعام الدراسي بتطهير المدارس، لافتا إلى أنه جاري إنشاء مستشفيي طوارئ وأورام جديدة بنسبة 95%.

وكشف "نورالدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، كواليس زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظة اليوم، بصحبة 6 وزراء، قائلا إن زيارته هامه وتفقد عدد من المشروعات التي تمس جودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوفد الوزاري زار كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ والتي بها إمكانيات كبيرة جدا ومبنية على أحدث طراز، إضافة لكلية الثروة السمكية، نظرا لتمتع المحافظة بسواحل ممتدة والمزارع السمكية لربط التعليم بسوق العمل بالمحافظة.