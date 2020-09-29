محافظ أسوان يوجه للمساهمة في تحمل قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات، لتفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة من خلال مساهمتهم فى تحمل قيمة مقابل جدية التصالح، بنسبة 25% لأصحاب مخالفات البناء من محدودى الدخل والبسطاء، من أجل إنهاء إجراءات التصالح داخل القرى والأحياء الشعبية.

وأكد على أن تنفيذ ذلك، سيساهم فى رفع الأعباء المالية عن هؤلاء المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح لهم للوصول إلى تحقيق الإستقرار والمعيشى لهم، وهو الذى يتوازى مع التسهيلات الأخرى التى منحتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وكشف اللواء أشرف عطية، عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء، بلغت 7412 آلاف طلب حتى الآن، بإجمالى متحصلات مالية، وصلت إلى 31 مليون و585 ألف جنيه.

وأشار إلى ضرورة قيام أصحاب التصالح فى مخالفات البناء بإنهاء الإجراءات الخاصة بهم من خلال تقديم أى مستندات متاحة للوحدة المحلية المختصة حتى نهاية أكتوبر القادم وهو الذى يتواكب مع ضرورة إلتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد لمنع إنتشار فيروس كورونا.