جامعة القاهرة عن "شجار قصر العيني": الطفل حالته جيدة وغادر للمنزل

كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، تفاصيل فيديو متداول لشجار داخل قصر العيني، قائلا إن الفيديو يعكس جزءا من المعاناة التي يتعرض لها الأطباء والأطقم الطبية في المستشفيات التي تقدم خدمات جماهيرية عامة.

وأضاف "علم الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن تفاصيل الواقعة تشير إلى أن هناك طفلا تعرض لحروق أسفل جسده وذهب لقصر العيني، واستقبلت الحالة، بواسطة الأطباء، وإجراء العلاج التحفظي المناسب له، لمثل هذه الأمور لعدة أيام، وفي اليوم المحدد للخروج، بناء على رؤية الأطباء، حتى لا يحدث أي نوع من الالتهاب الميكروبي.

وتابع:"ولكن أهل الطفل المريض رفضوا الخروج من المستشفى، واصطحبته والدته إلى دورة المياه وجردته من ملابسه وسكبت عليه الماء معتقدة انها بذلك تنظف القشور المغطية لمكان الحروق، الأمر الذي أثار غضب الأطباء وهيئة التمريض بسبب سوء تصرف الأم، الذي من شأنه إلحاق الضرر بالطفل"، وحدث تصاعد من أهل الطفل من تهجم وألفاظ قيلت للطاقم الطبي.

وأكد "علم الدين" أن الموضوع انتهى وغادر الطفل لمنزله، لافتا إلى أن الطفل يسير بشكل جيد، داعيا الأهالي لالتزام الصبر والهدوء واتباع تعليمات الأطباء لخبراتهم.