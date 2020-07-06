الكنيسة تعلن: إنتاج فيلم عن شهداء الأقباط في ليبيا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن انتاج أكبر عمل فنى عن شهداء ليبيا الذين تم ذبحهم على يد تنظيم داعش الإرهابي في بداية 2015، بعنوان فيلم "شهداء الإيمان والوطن"، وبدء أولى خطوات التنفيذ بعد شهور طويله من التوثيق والمراجعة والبحث وجلسات نقاشية ضمت الكنيسة وصناع الفيلم الذي يجسد قصة 21 مسيحي بينهم 20 مصريا من الخطف حتى عودة الجثامين .

وقالت مطرانية سمالوط، وصناع الفيلم، في بيان مشترك، إن الفيلم يجسد اللحظات التاريخية والحقيقية للحادث عبر معايشة على أرض الواقع، وقام بكتابة السيناريو والحوار له "مينا مجدي"، ويتولى الإخراج "جوزيف نبيل"، وقد حظى العمل بمباركة وترحيب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأن الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، أعطى إشارة البدء في العمل رغم صعوبة وضخامة إنتاج العمل الدرامي لهذا الفيلم.

وأشار البيان، إلى أن الأنبا بفنوتيوس شكل لجنة لمراجعة السيناريو وتم إدخال بعض التعديلات والإضافات عليه حتى تمت الموافقة عليه بصورته النهائية، وتم تأجيل الإعلان عن الفيلم نظرا لظروف تفشى فيروس كورونا المستجد وما تمر به البلاد في ظل هذه الأزمة، وأهمية اختيار التوقيت المناسب حتى يتم عرض السيناريو على بعض الرعاة ومحبي الشهداء لمن يرغب للمشاركة في دعم إنتاج هذا العمل الضخم، الذي تشرف عليه الكنيسة ، لاسيما أن تصويره سيستغرق وقتا طويلا وبعض المشاهد منه سوف تتم داخل مدينة الإنتاج الاعلامي بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين حتى يتم إخراج هذا العمل الذي يوثق مشاهد حقيقية وتفاصيل وأسرار تعرض لأول مرة عن الـ 21 شهيدا والفترة التي قضوها بليبيا أثناء الخطف، وتفاصيل عن أسر الشهداء مع أبنائهم ودور الدولة والكنيسة أثناء الأزمة ورد الفعل المصري عقب الاستشهاد حتى عودة موكب الشهداء لأرض الوطن .

والفيلم الذي تتولى الكنيسة الأشراف على تنفيذه، يتولى انتاجه عدد من الرعاة ومن يرغب بالمساهمة فيه والتبرع له، وكان 21 مسيحي بينهم 20 مصريا إلى جانب أفريقي اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا على مرحلتين في نهاية 2014 وبداية 2015 قبل الإعلان عن ذبحهم، وعثرت السلطات الليبية على جثامينهم وعادت لمصر لتدفن في الكنيسة التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشييدها في مسقط رأسهم بقرية "العور" في "سمالوط" في 2018.