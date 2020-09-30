14 حالة لن تنطبق عليها عقوبة الـ500 جنيه لعدم التصويت بالانتخابات

تجرى انتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر، وفي داخل مصر خلال يومي 24 و25 أكتوبر المقبل.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، غرامة 500 جنيه على من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وأعفى القانون بشكل مؤقت، عدة فئات من مباشرة الحقوق السياسية، والتي لا يطبق عليها عقوبة الـ500 جنيه، وهي كالتالي:

ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية. ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم. المحجور عليه، خلال مدة الحجر. المصاب باضطراب نفسي أو عقلي. من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة. من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية. من صدر ضده حكما نهائيا من محكمة القيم بمصادرة أمواله. من صدر ضده حكما نهائيا بفصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. من صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية. من صدر ضده حكما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية. من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة. من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لارتكابه جريمة التزوير أو استخدام أوراق مزورة أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. من صدر ضده حكما نهائيا بالحبس لاختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

ويكون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وتقسم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منها.