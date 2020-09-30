فقيه دستوري: من يردد أن مجلس النواب الحالي غير شرعي لا يفقه شيئا

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن مجلس النواب الحالي سلطته شرعية وليست مخالفة كما يزعم البعض، وذلك بنص الدستور المصري، حيث تنص المادة 106 منه على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع لمجلس النواب ولمدة 5 أعوام، وكان مجلس النواب أول اجتماع له في 10 يناير 2016، وبالتالي تنتهي مدة المجلس الحالي في 9 يناير 2021، وذلك بنص الدستور.

وأضاف "السيد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن من يردد أن مجلس النواب الحالي سلطته غير شرعية ومخالف، هم أشخاص لا تفقه شيء، ويجب عليهم أن ينظروا إلى المادة 106 من الدستور، للتأكد من أن المجلس سلطته شرعية، مشددا على أنه لا يستطيع أي شخص حتى رئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب إلا للضرورة، وبعد استفتاء الشعب، "مصر لا فيها ضرورة ولا تم استفتاء الشعب وبالتالي يظل المجلس باقي حتى انتهاء مدته طالما لم يُحل".

وعن إجراء الانتخابات خلال الأشهر المقبلة بحسب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، عقب قائلا إن السبب في ذلك أن النص الدستوري أن تُجرى الانتخابات قبل 60 يوما على انتهاء مدة المجلس، وبالتالي أمر طبيعي ومنطقي أن يُدعى للانتخابات في الوقت الحالي، حتى لا يحدث فراغ في مجلس النواب، موضحا أن إجراء انتخابات جديدة لا يتعارض مع استمرار المجلس الحالي في مباشرة أعماله وانعقاده بشكل طبيعي إلى حين الانتهاء من مدته في 9 يناير 2021، لافتا إلى أن مجلس النواب عليه أعباء كبيرة وعليه أن يباشر عمله حتى آخر يوم في حياة المجلس.

وأوضح أنه حال تأجيل انتخابات مجلس النواب، وانتهاء مدة صلاحية المجلس الحالي، رئيس الجمهورية لديه الصلاحية لإصدار القرارات التشريعية في حالة غياب مجلس النواب.