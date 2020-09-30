كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ: نستخدم أحدث التقنيات والتكنولوجيا

قال الدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشؤون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الورزاء أشاد بالكلية أثناء زيارته لها أمس، بسبب التجهيزات الخاصة بـ"robots"، لافتا إلى أنه بالتعاون مع رئيس الجامعة جرى التعاقد مع تلك الروبوتات.

وأضاف "مدحت"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن كلية الذكاء الاصطناعي كانت نقطة بداية زيارة رئيس الحكومة للجامعة، "الروبوت هو الذي استقبل وفد رئيس الوزراء، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي والوفد الحكومي المرافق له، معامل الروبوتات وأشادوا إشادة تامة بما هو موجود من تكنولوجيا في الكلية".

وتابع، أن كفر الشيخ من أولى محافظات الجمهورية على مستوى إنتاج الأسماك، "لدينا أكبر مشروع قومي لإنتاج الأسماك، ولدينا مزارع الثروة السمكية، وهناك تعاون مثمر بين الجامعة والمحافظة في هذا الصدد، والأكاديميون الاستشاريون في زيارة مستمرة للمزارع، ولدينا معمل متنقل يزور هذه المزارع، وجرى إنشاء كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة باعتبارها الكلية الثالثة على مستوى الجمهورية".

وأكد، على أن الكلية تستخدم أحدث التقنيات الخاصة بالتدريب في مجال الذكاء الإصنطاعي إذ يجرى تدريب الطلاب على عدد من الروبوتات لمحاكات وتصميم روبوتات على نفس درجة التطورات.

وأشار، إلى أن طلاب الهندسة العام الماضي اخترعوا روبوتا ضمن مشروع تخرجهم، وقد كان من الروبوتات التي استقبلت الدكتور مصطفى مدبولي، "بقى فيه مزايا أكتر من الروبوتات الأخرى، يتحدث باللغتين العربية والإنجليزية ويلتقط الصور ويتعرف على الأوجه ويتحرك في مسارات مختلفة".