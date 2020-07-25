كلية الذكاء الاصطناعي: أجرينا تجربة ناجحة لاستخدام الأسانسير دون لمس

قال الدكتور تامر مدحت، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشؤون تعليم الطلاب بجامعة كفر الشيخ، إن الذكاء الاصطناعي هو تعلم الآلة القيام بالعديد من المهام بدقة عالية ووقت قصير جدا، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يدخل في العديد من المجالات ولا سيما الصحية والزراعية والاجتماعية، إذ يوجد روبوت يتجول بين المرضى لتقديم الخدمات مثل الطعام والعلاج وهناك بعض الروبوتات تعمل على التعقيم الذاتي خلال تحركه.

وأضاف "مدحت" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن كلية الذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ هي أول كلية في مصر والشرق الأوسط، وبها إقبال كبير للالتحاق بها العام الماضي إذ وصل عدد الطلاب لـ 211 طالبا في أول دفعة، وهذا عدد جيد جدا، لافتا إلى أن مواد الكلية تربط بين كليتي الحاسبات والمعلومات والهندسة.

وأشار إلى أن أي خريج للثانوية العامة التقدم للالتحاق بالكلية، لافتا إلى أنهم بصدد إنشاء برنامج مميز جديد يسمى "الذكاء الاصطناعي الحيوي" لدمج شعبتي علم علوم ورياضة، للتركيز في الاتجاه الطبي أكثر لمساعدة الأطباء والمستشفيات في إنجاز مهامهم، موضحا أنه جرى تجربة استخدام الأسانسير دون لمس ولكن بالإشارة فقط، لافتا إلى أن تلك التجربة نجحت.